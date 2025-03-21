Совместный прием пищи с другими людьми способствует улучшению самочувствия

Люди, которые чаще едят вместе с другими, с большей вероятностью сообщат о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и благополучия, говорится в исследовании, проведенном под руководством академика Лондонского университета в Лондоне для Всемирного доклада о счастье.
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