Совместный прием пищи с другими людьми способствует улучшению самочувствия

Люди, которые чаще едят вместе с другими, с большей вероятностью сообщат о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и благополучия, говорится в исследовании, проведенном под руководством академика Лондонского университета в Лондоне для Всемирного доклада о счастье.