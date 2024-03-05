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Группировки «Днепр» и «Центр» досрочно голосуют на выборах президента

Группировки «Днепр» и «Центр» досрочно голосуют на выборах президента

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие группировок «Днепр» и «Центр», участвующие в спецоперации, досрочно принимают участие в голосовании на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ.

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