Группировки «Днепр» и «Центр» досрочно голосуют на выборах президента

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие группировок «Днепр» и «Центр», участвующие в спецоперации, досрочно принимают участие в голосовании на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ.
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