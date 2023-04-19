В Новой Каховке можно наблюдать дома с выбитыми стеклами, разрушенные крыши зданий, а также улицы, усыпанные снарядами 155-миллиметрового натовского калибра — всё это последствия обстрела города Херсонской области украинскими националистами.
В Новой Каховке можно наблюдать дома с выбитыми стеклами, разрушенные крыши зданий, а также улицы, усыпанные снарядами 155-миллиметрового натовского калибра — всё это последствия обстрела города Херсонской области украинскими националистами.
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