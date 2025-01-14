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В Серове возбуждено уголовное дело из-за нарушений прав жильцов аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам нарушений прав жильцов аварийного дома в городе Серове Свердловской области, сообщается в telegram-канале СУ СК РФ по Свердловской области.

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