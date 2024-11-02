В Москве инвесторы благоустроят девять набережных за восемь лет

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в течение ближайших восьми лет инвесторы приведут в порядок девять набережных Москвы-реки общей протяжённостью свыше 6 км.
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