Си Цзиньпин призвал чиновников «раскрепостить» мышление

В Китае необходимо приложить максимум усилий для успешного проведения реформ. Об этом в ходе заседания Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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