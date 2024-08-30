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Си Цзиньпин призвал чиновников «раскрепостить» мышление

Си Цзиньпин призвал чиновников «раскрепостить» мышление

В Китае необходимо приложить максимум усилий для успешного проведения реформ. Об этом в ходе заседания Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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