В США заявили о росте террористической угрозы для страны из-за конфликта в Газе

Global Look Press/Robert Michael/dpa Продолжающиеся боевые действия в секторе Газа привели к росту угроз международного терроризма в отношении Соединенных Штатов, заявил 17 июня глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
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