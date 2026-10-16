14 октября стало известно о смерти сына политика Дмитрия Гудкова* и продюсера Софьи Капковой. И без того раздавленным горем родителям пришлось столкнуться с новой бедой…14 октября стало известно о смерти сына политика Дмитрия Гудкова* и продюсера Софьи Капковой.