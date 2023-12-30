Не Ивлеева. Нас обманули. Кто на самом деле организовал «голую вечеринку»

Только что Ивлеева в своем 21-минутном ролике полных рыданий всхлипывала: «Я нахожусь сегодня в том положении, когда вынуждена в одиночку справляться с трудностями, а трудности, честно говоря, таких масштабов, что я не знаю как их решать.