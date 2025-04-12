360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Отнимим! Это воровство скупка краденого.Это "Крымское золото",в ее "Украинское".Кстати в переговоры и это вставить надо,Константинов: ски...
  • Андрей Шишинов
    Ну почему с возрастом люди начинают считать себя бессмертными...МВД начало провер...
  • Дмитрий Зайцев
    Осталось узреть голубое солнце.Жители Украины на...

Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но ему на нее плевать. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх