Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но ему на нее плевать. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии