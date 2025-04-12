Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт за один день, но ему плевать на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но ему на нее плевать. Таким наблюдением главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.