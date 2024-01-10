Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?

Росавиация: в парке российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX 8 января американская авиакомпания United Airlines отменила около 200 рейсов из-за обнаруженных специалистами авиаперевозчика неполадок на самолетах Boeing 737 MAX.
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