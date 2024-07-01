Врач Шуров заявил, что Началова погибла из-за попыток похудеть с помощью таблеток

Уход из жизни Юлии Началовой стал неожиданностью. Ее нет уже пять лет. Как рассказал в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ ее бывший лечащий врач Василий Шуров, здоровье артистки было подорвано многолетней борьбой с лишним весом.