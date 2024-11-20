В Новоселках радикалы выбросили иконы из захваченного храма

Радикалы, захватившие 6 октября храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области, неделю выносили иконы и книги, сбрасывая их как мусор, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на Телеграмм-канал «Дозор».
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