В Новоселках радикалы выбросили иконы из захваченного храма

Радикалы, захватившие 6 октября храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области, неделю выносили иконы и книги, сбрасывая их как мусор, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на Телеграмм-канал «Дозор».