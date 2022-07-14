Мировое обозрение

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Вучич боится начала нового конфликта после кризиса на Украине

Вучич боится начала нового конфликта после кризиса на Украине

IMAGO/Christian Spicker/Globallookpress Президент Сербии Александер Вучич заявил, что боится начала более масштабного столкновения, чем текущий украинский кризис.

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