«Хибинами» по «Эвертсену»

Нидерландские моряки испытали на себе предупредительную атаку русской авиации. Вызывающие маневры нидерландского ракетного фрегата «Эвертсен», который приближался с российским территориальным водам возле Крыма, не могли не вызвать ответной реакции.
Нидерландские моряки испытали на себе предупредительную атаку русской авиации. Вызывающие маневры нидерландского ракетного фрегата «Эвертсен», который приближался с российским территориальным водам возле Крыма, не могли не вызвать ответной реакции.
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