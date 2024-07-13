Время «собирать урожай»: прогноз Таро на неделю с 15 по 21 июля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
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