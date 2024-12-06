Сразу несколько субоператоров ищут в Барнауле для вывоза ТКО в 2025 году

Договоры с подрядчиками будут действовать с 1 января по 30 июня 2025 года Барнаульский региональный оператор "Экосоюз" ищет сразу пятерых субоператоров по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) во всех районах Барнаула и в городском округе.