Сразу несколько субоператоров ищут в Барнауле для вывоза ТКО в 2025 году

Договоры с подрядчиками будут действовать с 1 января по 30 июня 2025 года Барнаульский региональный оператор "Экосоюз" ищет сразу пятерых субоператоров по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) во всех районах Барнаула и в городском округе.
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