Россияне рассказали об отпуске мечты

Россияне рассказали где бы хотели провести отпуск в этом году. Как показал опрос сервиса «Яндекс Путешествия», 58% респондентов больше всего хотят отправиться на море, около четверти с удовольствием бы посетили новые города.
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