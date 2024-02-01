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Вылазка спецназа у Клещеевки: пойман украинский «Вампир» (ВИДЕО)

Вылазка спецназа у Клещеевки: пойман украинский «Вампир» (ВИДЕО)

В ходе вылазки в районе Клещеевки (ДНР) наши спецназовцы поймали украинского «Вампира». Группа Бродяги захватила тяжёлый дрон-бомбардировщик «Вампир», пытавшийся наносить удары по позициям Армии России у линии фронта.

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