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СМИ: неонацистская группировка взяла на себя ответственность за убийство Фарион

СМИ: неонацистская группировка взяла на себя ответственность за убийство Фарион

Киев, 25 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы взяла на себя ответственность за убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

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