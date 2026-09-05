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Царьград

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Автоледи из Среднеуральска с пистолетом пригрозила водителю

Автоледи из Среднеуральска с пистолетом пригрозила водителю

В Среднеуральске автоледи на "Ниве" пригрозила другому водителю пневматическим пистолетом после того, как её подрезали на автозаправке.

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