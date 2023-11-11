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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Психолог раскрыла, как поймать мужчину на измене

Психолог Ксения Демина назвала шесть признаков, которые указывают на измену со стороны мужчины. По ее словам, если партнер стал везде ходить со своим телефоном, то он что-то скрывает от своей возлюбленной.

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