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В Донецке построят жилой комплекс с накопительными емкостями для воды

В Донецке построят жилой комплекс с накопительными емкостями для воды

Банк ВТБ предоставит специализированному застройщику «Линия Жизни» проектное финансирование в размере 7,98 млрд рублей сроком до 1 января 2031 года.

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