Бабушка мужа просто умоляла забрать её. Но когда мы, наконец, приехали, сотрудники дома престарелых просто нас ошарашили

Ванилла SUПолитикаБабушка мужа просто умоляла забрать её. Но когда мы, наконец, приехали, сотрудники дома престарелых просто нас ошарашилиДень в доме престарелых был тосклив и скушен. Соседка по комнате суетилась все утро. Ведь она ждала гостей.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберттОчень грустная история не когда не понимал и презирал людей сдававших стариков в дом пристарелых . Понятно когда старики одни и нет родственников , они сами себя туда отправляют .Комментировать
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