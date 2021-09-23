Ванилла SU

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Бабушка мужа просто умоляла забрать её. Но когда мы, наконец, приехали, сотрудники дома престарелых просто нас ошарашили

Бабушка мужа просто умоляла забрать её. Но когда мы, наконец, приехали, сотрудники дома престарелых просто нас ошарашили

День в доме престарелых был тосклив и скушен. Соседка по комнате суетилась все утро. Ведь она ждала гостей.

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Альбертт
Очень грустная история не когда не понимал и презирал людей сдававших стариков в дом пристарелых . Понятно когда старики одни и нет родственников , они сами себя туда отправляют .

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