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Калуга-поиск

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9 сентября ФК "Калуга" выиграл в важном матче Кубка России

9 сентября ФК "Калуга" выиграл в важном матче Кубка России

9 сентября Футбольный клуб "Калуга" провёл исторический матч в Кубке России. В 4-м раунде Пути Регионов калужане обыграли представителя Первой лиги "Уфу" со счётом 1:0 и вышли в следующий раунд турнира.

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