9 сентября ФК "Калуга" выиграл в важном матче Кубка России

9 сентября Футбольный клуб "Калуга" провёл исторический матч в Кубке России. В 4-м раунде Пути Регионов калужане обыграли представителя Первой лиги "Уфу" со счётом 1:0 и вышли в следующий раунд турнира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым