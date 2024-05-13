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У нас в гостях ´Крошки на ладошке´.

У нас в гостях ´Крошки на ладошке´.

Необычные гости посетили сегодня нашу школу. В рамках проекта ´Зелёный час´ сотрудники контактного зоопарка познакомили ребят со своими питомцами: кроликом и шиншиллой, джунгарским хомяком и декоративной крысой, черепахой и другими животными.

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