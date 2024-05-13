У нас в гостях ´Крошки на ладошке´.

Необычные гости посетили сегодня нашу школу. В рамках проекта ´Зелёный час´ сотрудники контактного зоопарка познакомили ребят со своими питомцами: кроликом и шиншиллой, джунгарским хомяком и декоративной крысой, черепахой и другими животными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии