У нас в гостях ´Крошки на ладошке´.

Необычные гости посетили сегодня нашу школу. В рамках проекта ´Зелёный час´ сотрудники контактного зоопарка познакомили ребят со своими питомцами: кроликом и шиншиллой, джунгарским хомяком и декоративной крысой, черепахой и другими животными.