🌷 Власти Крыма поздравили крымчанок с Международным женским днём «Ваша любовь и красота, доброта и душевная щедрость делают мир лучше, покоряют нас, мужчин, вдохновляют и поддерживают в тяжелые минуты.
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🌷 Власти Крыма поздравили крымчанок с Международным женским днём «Ваша любовь и красота, доброта и душевная щедрость делают мир лучше, покоряют нас, мужчин, вдохновляют и поддерживают в тяжелые минуты.