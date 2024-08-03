3 августа объявлен днём траура в Нижнем Тагиле. В результате трагедии погибли десять человек, среди которых пятеро детей.
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3 августа объявлен днём траура в Нижнем Тагиле. В результате трагедии погибли десять человек, среди которых пятеро детей.
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