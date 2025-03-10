Расчет "Мста-Б" уничтожил штаб БПЛА и танк ВСУ под Красноармейском

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил штаб БПЛА, танк и скопление боевиков на красноармейском (покровском) направлении, сорвав ротацию боевиков.
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