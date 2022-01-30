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Стефен Карри смазал 95 трехочковых из последних 135 попыток

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри смазал 95 трехочковых бросков из последних 135 попыток, отмечает StatMuse.

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