Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Энтони Блинкен, глава госдепартамента Соединенных Штатов, обсудил в телефонном разговоре покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо с главой министерства иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.
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