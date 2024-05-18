Группировка войск «Север» отразила десять контратак ВСУ под Харьковом: главное за сутки

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Российские войска отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области, при взрыве в Военной академии связи в Петербурге пострадали семь военных, в Белом доме отрицают свою причастность к украинским атакам на территории РФ.