Группировка войск «Север» отразила десять контратак ВСУ под Харьковом: главное за сутки

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Российские войска отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области, при взрыве в Военной академии связи в Петербурге пострадали семь военных, в Белом доме отрицают свою причастность к украинским атакам на территории РФ.
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