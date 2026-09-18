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Царьград

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Сергей Богачёв исключил угрозу вымирания от супервспышки на Солнце

Сергей Богачёв исключил угрозу вымирания от супервспышки на Солнце

Сергей Богачёв из Института космических исследований РАН заявил, что супервспышка на Солнце не приведёт к вымиранию людей.

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