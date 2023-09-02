Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр

Виталий Интересно, а показали президенту дороги в Тверской области? Пример - дорога областного значения между станцией Чуприяновка и деревней Старый Погост. Каждый год имитируют на этих семи километрах, дорога лучше не становится. В этом году вообще как после артобстрела. А ведь по ней ходит городской автобус несколько раз в жень . О какой безопасности можно говорить. А ведь под эти мнимые ремонты выделяются регулярно средства и кто-то постоянно их присваивает. Уже много лет регулярно пишу в адрес губернатора об этом безобразии. Бесполезно.

Валентин Поляков Ну, ты и дурачок! А если Путину показали бы эту дорогу, она что, испугалась бы и исправилась? К тому же таких дорог в РФ сотни, тысячи... А есть ещё неблагоустроенные улицы в городах и сёлах...