Президент России Владимир Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.
Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр
Комментарии
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Виталий
Интересно, а показали президенту дороги в Тверской области? Пример - дорога областного значения между станцией Чуприяновка и деревней Старый Погост. Каждый год имитируют на этих семи километрах, дорога лучше не становится. В этом году вообще как после артобстрела. А ведь по ней ходит городской автобус несколько раз в жень . О какой безопасности можно говорить. А ведь под эти мнимые ремонты выделяются регулярно средства и кто-то постоянно их присваивает. Уже много лет регулярно пишу в адрес губернатора об этом безобразии. Бесполезно.
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1 д.
Валентин Поляков
Ну, ты и дурачок! А если Путину показали бы эту дорогу, она что, испугалась бы и исправилась? К тому же таких дорог в РФ сотни, тысячи... А есть ещё неблагоустроенные улицы в городах и сёлах...
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23 час.
Виталий
Очень "ценное" мнение дилетанта. Так вот, дурачок, я уже писал в главный верх лет 10 назад. Тогда здесь передо мной шаркали заискивающе местные чиновника. Даже кого-то посадили за такие левые деньги. А дорогу эти 7 км сделали, как образцовую. Правда, к ней больше по серьёзному не прикасались. Итог - нынешнее состояние. Не груби незнакомым, тем более если они умнее.
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22 час.
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