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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фердинанд не считает Слота лучшим тренером АПЛ-2024/25: «Мареске пришлось потушить больше пожаров, он превратил «Челси» из цирка в команду»

«Мне просто кажется, что Мареска пришел и превратил «Челси» из цирка, из катастрофы в команду. Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная.

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