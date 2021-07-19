Театр абсурда

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Почему Меркель и Байден бросили Украину и не поддержали транзит

Почему Меркель и Байден бросили Украину и не поддержали транзит

Шёпот Кремля На днях произошло сразу несколько интересных и важных встреч, которые обрисовали дальнейшую судьбу Украины.

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Vladimir Lioubimcev
Что значит "бросили"? Или Германия и США имеют отношение к транзиту российского газа через территорию Украины? Решать: будет этот транзит продлен, или будет отменен навсегда - решать РОССИИ. И только ей. И, учитывая поведение Украины, скорее всего, что тнанзит газа не будет продлен после 2024 года. Воруют газ, да еще и шантажируют постоянно.

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