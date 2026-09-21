Врач Умнов рассказал об особенностях медицинских операции в зоне тату

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT рассказал, может ли операция в зоне тату представлять опасность.
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