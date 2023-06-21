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Рогов заявил об использовании ВСУ тактики мелких порезов в Запорожской области

Рогов заявил об использовании ВСУ тактики мелких порезов в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять на запорожском направлении тактику мелких порезов и организовывать свои наступления по волновому принципу.

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