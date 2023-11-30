Перри выступил с официальным заявлением после скандала в «Чикаго»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Кори Перри выступил с заявлением по поводу ситуации, которая произошла с ним накануне матча регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс».
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