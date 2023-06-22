Торжественно прошел юбилей общества инвалидов Уссурийска

Сегодня, 22 июня, в молодежном центре "Горизонт" прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования общества инвалидов Уссурийского городского округа.
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