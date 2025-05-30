Умственная активность для защиты от деменции: врач предупредил о факторах, которые ускоряют старение мозга

Для защиты мозга от деменции важно соблюдать умственную активность, как предупредил врач Мальцев. При развитии деменции происходит постепенное ухудшение когнитивных функций и люди могут быть вовсе не способны выполнять повседневные задачи.
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