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Умственная активность для защиты от деменции: врач предупредил о факторах, которые ускоряют старение мозга

Умственная активность для защиты от деменции: врач предупредил о факторах, которые ускоряют старение мозга

Для защиты мозга от деменции важно соблюдать умственную активность, как предупредил врач Мальцев. При развитии деменции происходит постепенное ухудшение когнитивных функций и люди могут быть вовсе не способны выполнять повседневные задачи.

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