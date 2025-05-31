Во время проведения ПМЭФ в Петербурге приостановят дорожные работы

Международное мероприятие стартует 18 июня Под руководством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Валерия Москаленко состоялось выездное заседание рабочей группы по подготовке города к проведению 28-го Петербургского международного экономического форума.
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