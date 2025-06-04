Иностранные туристы: "Молдова — страна, которую стоит узнать"

Молдова становится всё более привлекательной на карте международного туризма. Согласно данным Национального бюро статистики, в первые месяцы 2025 года число иностранных туристов увеличилось более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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