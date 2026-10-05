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Пронедра

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Почему Ада Роговцева ненавидит Россию, давшую ей всесоюзную славу

Почему Ада Роговцева ненавидит Россию, давшую ей всесоюзную славу

Почему Ада Роговцева ненавидит Россию, даровавшую ей всесоюзную славу и леньги. История актрисы: от сталинской стипендии до уголовного дела, от ордена Дружбы до сбора средств на ВСУ — хронология разрыва.

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