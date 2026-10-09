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Мировое обозрение

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Путин заявил, что Россия готова подключиться к урегулированию на Ближнем Востоке

Путин заявил, что Россия готова подключиться к урегулированию на Ближнем Востоке

Главное в тезисах: Прямое предложение: Президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении заявил о готовности Москвы сделать всё зависящее для урегулирования ближневосточного конфликта.

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