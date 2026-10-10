Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на голевую передачу российского хавбека «Галатасарая» Алексея Батракова в матче 7-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (3:1).
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