Волки, болото и тайны глухой деревни — в Карелии сняли мистический триллер «Лес»

Мистический триллер «Лес» от студии Nemesis Films выйдет на экраны 12 ноября 2026 года. Первые кадры триллера 'Лес' Режиссером выступил Гамлет Дульян, а основой послужил одноименный роман Светланы Тюльбашевой, выпущенный в 2024 году и разошедшийся тиражом более 100 тысяч экземпляров.