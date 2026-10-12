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За рулем

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Волки, болото и тайны глухой деревни — в Карелии сняли мистический триллер «Лес»

Волки, болото и тайны глухой деревни — в Карелии сняли мистический триллер «Лес»

Мистический триллер «Лес» от студии Nemesis Films выйдет на экраны 12 ноября 2026 года. Первые кадры триллера 'Лес' Режиссером выступил Гамлет Дульян, а основой послужил одноименный роман Светланы Тюльбашевой, выпущенный в 2024 году и разошедшийся тиражом более 100 тысяч экземпляров.

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