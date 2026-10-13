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Происшествия

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В Новосибирске сотрудник полиции провела профилактическую встречу со студентами по теме противодействия экстремизму и терроризму

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Новосибирской области на площадке Новосибирского государственного университета экономики и управления провела профилактическую встречу со студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования по специальности «Юриспруденция».

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