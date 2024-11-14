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Российские войска спустя два года вернулись в Купянск, идут бои за микрорайон Заосколье

Российские войска спустя два года вернулись в Купянск, идут бои за микрорайон Заосколье

Находит своё подтверждение информация о том, что российская армия вернулась в Купянск. Напомним, что нашим войскам пришлось отступить от этого города в Харьковской области в сентябре 2022 года, когда ВСУ провели контрнаступление.

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