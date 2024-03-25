Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении индивидуальных предпринимателей в Орловской области

В средствах массовой информации опубликовано обращение орловских индивидуальных предпринимателей к Председателю СК России о непринятии мер к должностному лицу администрации города Орла, которому они вынуждены были передавать денежные средства для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности.
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